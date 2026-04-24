Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Freilaufender Hund in Zetel

Zetel (ots)

Im Zeitraum vom 20.04.2026, 00:00 Uhr, bis 23.04.2026, 10:10 Uhr, kam es im Bereich Achterweg in Zetel zu einer Gefahrenlage durch einen freilaufenden Hund. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Hund (Husky-/Schäferhund-Mischling) ohne Halsband gemeldet, der im genannten Bereich umherlief und teilweise Personen anknurrte. Maßnahmen zum Einfangen des Tieres wurden durch den Bauhof eingeleitet. Auch die Gemeinde Zetel wurde informiert. Die Hundehalterin konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Diese gab an, dass ihr Grundstückszaun beschädigt worden sei. Die Polizei hat entsprechende Maßnahmen eingeleitet.

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