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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Freilaufender Hund in Zetel

Zetel (ots)

Im Zeitraum vom 20.04.2026, 00:00 Uhr, bis 23.04.2026, 10:10 Uhr, kam es im Bereich Achterweg in Zetel zu einer Gefahrenlage durch einen freilaufenden Hund. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Hund (Husky-/Schäferhund-Mischling) ohne Halsband gemeldet, der im genannten Bereich umherlief und teilweise Personen anknurrte. Maßnahmen zum Einfangen des Tieres wurden durch den Bauhof eingeleitet. Auch die Gemeinde Zetel wurde informiert. Die Hundehalterin konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Diese gab an, dass ihr Grundstückszaun beschädigt worden sei. Die Polizei hat entsprechende Maßnahmen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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