Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung in Schortens

Schortens (ots)

Ein Pkw mit Wittmunder Kennzeichen fuhr am 22.04.2026, gegen 13:45 Uhr, im Bereich Abfahrt B210 Höhe "team Tankstelle" weiter über die Oldenburger Straße bis hin zur "Combi"-Kreuzung in höchst riskanter und rücksichtsloser Fahrweise. Dabei überholte der Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit vorschriftswidrig diverse andere Verkehrsteilnehmer, wobei mindestens zwei Pkw stark abbremsen und ausweichen mussten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461 984 93-0 in Verbindung zu setzen.

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