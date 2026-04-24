Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl unter Nutzung eines Kinderwagens

Wilhelmshaven (ots)

Am 23.04.2026, zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr, kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verstaute eine 39-jährige Beschuldigte mehrere Waren in einem Kinderwagen sowie in daran befestigten Einkaufstaschen. An der Kasse bezahlte sie lediglich zwei Backwaren und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne die weiteren Waren zu bezahlen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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