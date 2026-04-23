Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Sachbeschädigung in Supermarkt
Wilhelmshaven (ots)
Am 22.04.2026, gegen 11:20 Uhr, kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Mühlenstraße in Wilhelmshaven zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein 30-jähriger Beschuldigter beim Passieren des Eingangsbereiches gegen eine dort befindliche Glasschranke. Diese ging infolge des Schlages zu Bruch. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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