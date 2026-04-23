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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung in Supermarkt

Wilhelmshaven (ots)

Am 22.04.2026, gegen 11:20 Uhr, kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Mühlenstraße in Wilhelmshaven zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein 30-jähriger Beschuldigter beim Passieren des Eingangsbereiches gegen eine dort befindliche Glasschranke. Diese ging infolge des Schlages zu Bruch. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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