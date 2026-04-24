Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei warnt vor Verunsicherung durch Social-Media-Beiträge

Wilhelmshaven/Friesland (ots)

Am 22.04.2026 gegen 15:00 Uhr soll es im Bereich Schortens/Jever zu einem Vorfall gekommen sein, bei dem eine achtjährige Schülerin auf ihrem Nachhauseweg von einer bislang unbekannten männlichen Person aus einem schwarzen Pkw heraus angesprochen worden sein soll. Das Kind entfernte sich dann nach eigenen Angaben umgehend und suchte einen Angehörigen auf. Im Beisein der Eltern wurde der Sachverhalt anschließend der Polizei gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschränkte sich der Vorfall auf ein Ansprechen aus dem Fahrzeug heraus. Zu einem weiteren Kontakt kam es nicht.

Wir möchten mitteilen, dass entsprechende Informationen bei der Polizei eingegangen sind und die damit verbundenen Sorgen und Ängste sehr ernst genommen werden. Bei Hinweisen dieser Art geht die Polizei mit der notwendigen Sensibilität und Professionalität vor. Eingehende Meldungen werden unverzüglich geprüft und an die zuständigen Einsatz- und Streifendienste weitergegeben.

Die polizeilichen Maßnahmen erfolgen sowohl sichtbar durch Funkstreifenwagen als auch verdeckt mit zivilen Fahrzeugen. Daher gilt: Nur weil keine Polizei unmittelbar wahrnehmbar ist, bedeutet dies nicht, dass keine Maßnahmen getroffen wurden oder keine Präsenz besteht.

In sozialen Netzwerken werden derzeit vermehrt Hinweise und Warnmeldungen zu ähnlichen Sachverhalten verbreitet. Die Polizei weist darauf hin, dass solche Beiträge häufig geteilt und dabei inhaltlich zugespitzt oder verändert werden. Dies kann zu einer erheblichen Verunsicherung in der Bevölkerung führen.

Erfahrungsgemäß kommt es regelmäßig zu entsprechenden Meldungen, die sich jedoch nur in den seltensten Fällen als tatsächliche Gefährdung bestätigen. Es ist grundsätzlich richtig und wichtig, aufmerksam zu sein und Kinder für derartige Situationen zu sensibilisieren. Eine unreflektierte Weiterverbreitung von nicht bestätigten Informationen trägt jedoch nicht zur Aufklärung bei.

Gleichzeitig bittet die Polizei um Verständnis, dass sie sich nicht an Spekulationen beteiligt. Im Vordergrund steht eine sachliche und sorgfältige Prüfung aller Hinweise.

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