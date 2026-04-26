Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 24.04. bis 26.04.2026

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung an Pkw Am 25.04.2026, gg. 21:20 Uhr, stellte ein 20-jähriger Pkw-Führer sein Fahrzeug in der Kieler Straße ab. Als er ca. 20 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er feststellen, dass alle vier Reifen luftentleert waren. Im Zuge der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Reifen durch einen unbekannten Täter beschädigt worden waren. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde durch die Polizei eingeleitet. Trunkenheit im Verkehr Am 25.04.2026, gg. 23:30 Uhr, konnte nach einem Zeugenhinweis ein 27-jähriger Fahrer eines Pkw durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland kontrolliert werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer das Fahrzeug unter dem erheblichen Einfluss alkoholischer Getränke geführt hat. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von 1,92 Promille. Beim Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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