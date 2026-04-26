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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 24.04. bis 26.04.2026

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung an Pkw
Am 25.04.2026, gg. 21:20 Uhr, stellte ein 20-jähriger Pkw-Führer sein
Fahrzeug in der Kieler Straße ab. Als er ca. 20 Minuten später zu 
seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er feststellen, dass alle vier 
Reifen luftentleert waren. Im Zuge der polizeilichen 
Sachverhaltsaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Reifen 
durch einen unbekannten Täter beschädigt worden waren. Ein 
entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde durch die Polizei 
eingeleitet.


Trunkenheit im Verkehr
Am 25.04.2026, gg. 23:30 Uhr, konnte nach einem Zeugenhinweis ein 
27-jähriger Fahrer eines Pkw durch eine Funkstreifenwagenbesatzung 
der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland kontrolliert werden. 
Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer das Fahrzeug 
unter dem erheblichen Einfluss alkoholischer Getränke geführt hat. 
Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von 1,92 
Promille. Beim Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein 
entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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