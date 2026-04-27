Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub- Täter flüchten mit E-Scooter

Wilhelmshaven (ots)

Am 24.04.2026, gegen 10:45 Uhr, kam es in der Emsstraße in Wilhelmshaven zu einem Raubdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Mann zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs, als sich zwei bislang unbekannte Täter von hinten auf einem E-Scooter näherten. Einer der Täter schubste den Geschädigten unvermittelt im Schulterbereich, sodass dieser beinahe zu Boden stürzte. Im gleichen Moment entriss der Täter die Umhängetasche des Mannes. Anschließend flüchteten beide Täter gemeinsam auf einem E-Scooter in Richtung Banter Weg. Täterbeschreibung: - zwei männliche Personen - etwa 25 Jahre alt - sportliche Statur - dunkel gekleidet (Kapuzenpullover und Jogginghose) Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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