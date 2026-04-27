Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub auf Rastplatz "Vareler Wald" - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 23.04.2026, gegen 01:25 Uhr, kam es auf dem Rastplatz "Vareler Wald" zu einem Raubdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein Mann gemeinsam mit zwei Begleitpersonen auf dem Rastplatz auf, als sie von zwei bislang unbekannten, maskierten Tätern angegangen wurden. Einer der Täter soll den Geschädigten unter Vorhalt eines Messers aus dem Pkw gezerrt haben. Während sich der Geschädigte am Boden befand, nahm er einen zweiten Täter wahr, der mit einer Metallstange bewaffnet gewesen sein soll. Unter Drohung wurde der Geschädigte zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Im Anschluss forderten die Täter den Geschädigten und seine Begleiter auf, den Ort zu verlassen. Die Täter flüchteten fußläufig in Richtung des parallel zur Autobahn verlaufenden Sumpfweges. Täterbeschreibung: Täter 1: - männlich - ca. 165 bis 175 cm groß - etwa 25 bis 30 Jahre alt - schlanke Statur - braune Augen, dunkler Bart - dünne Augenbrauen und schmale Nase - maskiert (Dreieckstuch) - dunkel gekleidet, Kapuze Täter 2: - männlich - ca. 185 bis 190 cm groß - etwa 25 bis 30 Jahre alt - kräftige bis übergewichtige Statur - dunkler Bart, auffällig volles Gesicht - ebenfalls maskiert - trug ein Oberteil ähnlich einer Weste mit helleren Ärmeln Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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