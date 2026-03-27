Polizei Hamburg

POL-HH: 260327-2. Nach Bürgerhinweisen zu unerlaubtem Glücksspiel: mehrere Verstöße bei Kontrolle in Hamburg-St. Georg festgestellt

Hamburg (ots)

Feststellzeit: 26.03.2026, 23:00 Uhr; Feststellort: Hamburg-St. Georg, Steindamm

Am späten Donnerstagabend haben Einsatzkräfte der Polizei Hamburg gemeinsam mit dem Zoll und dem Bezirksamt Hamburg-Mitte die Räumlichkeiten in einem Haus im Stadtteil St. Georg überprüft. Dabei wurden mehrere anwesende Personen kontrolliert. Im Rahmen des Einsatzes stellten die Beamtinnen und Beamten eine größere Menge Marihuana sowie mehrere tausend Euro Bargeld sicher.

Zivilfahnderinnen und Zivilfahnder des Polizeikommissariats 11 überprüften die Räume in einem Haus nahe der Stralsunder Straße, nachdem Bürgerinnen und Bürger Hinweise auf illegales Glücksspiel und die Anwesenheit mehrerer Personen in ihnen gegeben hatten.

Die Polizistinnen und Polizisten betraten im Beisein von Mitarbeitenden des Bezirksamts Mitte die Räumlichkeiten und trafen dort auf 15 anwesende Personen. Zeitgleich fiel ihnen ein von mehreren Männern genutzter Pokertisch auf.

Aufgrund des Verdachts des unerlaubten Glücksspiels ordnete eine Richterin im weiteren Verlauf die Durchsuchung der genutzten Räume an. Unter Hinzuziehung weiterer Einsatzkräfte des Polizeikommissariats 11, zweier Diensthundeführer der Polizei Hamburg mit ihren Diensthunden Alaska und Charly sowie Beamtinnen und Beamten des Zolls wurden die Räumlichkeiten durchsucht.

Dabei stellten die insgesamt rund 30 Einsatzkräfte über 100 Gramm Marihuana und mehr als 8.000 Euro Bargeld sicher. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Cannabisgesetz, der verbotenen Veranstaltung eines Glücksspiels und des Verdachts der Geldwäsche.

Bei vier Männern - zwei albanische und zwei türkische Staatsangehörige im Alter von 25 bis 38 Jahren - bestand der Verdacht des illegalen Aufenthalts. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die überprüften Personen entlassen.

Die Mitarbeitenden des Bezirksamts Mitte untersagten die weitere Nutzung der Räumlichkeiten und versiegelten diese.

Die eingeleiteten kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden nun von den zuständigen Landeskriminalämtern fortgeführt.

Mx.

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