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Polizei Hamburg

POL-HH: 260327-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 51-Jähriger aus Hamburg-Ottensen

Hamburg (ots)

Zeit: zwischen dem 24.03.2026, 21:00 Uhr und dem 25.03.2026, 11:00 Uhr Ort: Hamburg-Ottensen, Hohenzollernring

Seit Mittwochnachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich mithilfe eines Lichtbildes nach einer 51-jährigen Frau aus dem Stadtteil Ottensen.

Die ursprüngliche Meldung wurde unter "POL-HH: 260325-3. Vermisstenfahndung nach 51-Jähriger aus Hamburg-Ottensen" veröffentlicht.

Die Frau konnte gestern Abend durch eine Funkstreifenwagenbesatzung wohlbehalten bei Angehörigen angetroffen werden.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind hiermit beendet.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Wen.

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Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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