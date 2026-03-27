POL-HH: 260327-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 51-Jähriger aus Hamburg-Ottensen
Hamburg (ots)
Zeit: zwischen dem 24.03.2026, 21:00 Uhr und dem 25.03.2026, 11:00 Uhr Ort: Hamburg-Ottensen, Hohenzollernring
Seit Mittwochnachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich mithilfe eines Lichtbildes nach einer 51-jährigen Frau aus dem Stadtteil Ottensen.
Die ursprüngliche Meldung wurde unter "POL-HH: 260325-3. Vermisstenfahndung nach 51-Jähriger aus Hamburg-Ottensen" veröffentlicht.
Die Frau konnte gestern Abend durch eine Funkstreifenwagenbesatzung wohlbehalten bei Angehörigen angetroffen werden.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind hiermit beendet.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Wen.
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