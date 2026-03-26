Polizei Hamburg

POL-HH: 260326-2. Polizei ermittelt Tatverdächtige zu gefährlicher Körperverletzung mit Schusswaffe in Hamburg-Schnelsen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 18.03.2026, 00:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Schnelsen, Holsteiner Chaussee

Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamtes 133 (Region Eimsbüttel) haben drei Männer identifiziert, die verdächtig sind, an einer gefährlichen Körperverletzung mit einer Schusswaffe im Stadtteil Schnelsen beteiligt gewesen zu sein.

Mitte der vergangenen Woche wurde ein 46-Jähriger vor seinem in der Holsteiner Chaussee geparkten Fahrzeug angeschossen und hierdurch schwer verletzt. Nähere Angaben sind unserer Ursprungsmeldung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6238112, zu entnehmen.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich den Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten schnell Hinweise, dass es - entgegen der ersten Schilderungen des 46-Jährigen - im Vorhinein der Schussabgabe offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und mehreren zunächst Unbekannten gekommen war. Im weiteren Verlauf identifizierten die Polizistinnen und Polizisten drei Tatverdächtige im Alter von 30 (türkische Staatsangehörigkeit), 34 (deutsch-türkisch) und 42 (türkisch) Jahren, woraufhin die Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse beim zuständigen Amtsgericht erwirkte.

Einsatzkräfte durchsuchten in diesem Zusammenhang gestern Morgen mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften zwei Wohnungen im Stadtteil Wilhelmsburg. Hierbei wurden die beiden jüngeren Tatverdächtigen angetroffen sowie unter anderem auch eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Die Männer wurden nach ihren erkennungsdienstlichen Behandlungen entlassen.

Die gemeinsam geführten Ermittlungen des LKA 133 und der Staatsanwaltschaft, auch zu möglichen weiteren Beteiligten, dauern an.

Zim.

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