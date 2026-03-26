Polizei Hamburg

POL-HH: 260326-1. Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Autofahrerin in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 25.03.2026, 22:17 Uhr

Unfallort: Hamburg-Billstedt, Fuchsbergredder/Haferblöcken

Am späten Montagabend versuchte eine 22-Jährige, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, verunfallte kurz darauf und erlitt hierdurch lebensgefährliche Verletzungen. Die Verkehrsdirektion Süd (VD 4) führt die Ermittlungen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wollte eine Funkstreifenwagenbesatzung die Fahrerin eines Mietfahrzeugs in der Straße Fuchsbergredder für eine Verkehrskontrolle anhalten und überprüfen, nachdem das Fahrzeug den Einsatzkräften zuvor aufgrund mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen war.

Die Audi-Fahrerin reagierte nicht auf die Anhaltesignale der Polizei und versuchte zu flüchten. Im Bereich einer Kurve in Richtung Haferblöcken verlor die Frau mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung der Feuerwehr versorgte die 22-Jährige zunächst und transportierte sie unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde. Es besteht Lebensgefahr.

Ein Verkehrsunfall-Team übernahm die Unfallaufnahme vor Ort.

Die zuständige VD 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamtinnen und Beamten prüfen insbesondere, ob die 22-Jährige ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln geführt hat.

Wen.

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