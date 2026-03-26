Polizei Hamburg

POL-HH: 260326-4. Erste Erkenntnisse und Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall eines Linienbusses in Hamburg-Barmbek-Nord

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 26.03.2026, 13:00 Uhr; Unfallort: Hamburg-Bramfeld-Nord, Drosselstraße (zwischen Steilshooper Straße und Bramfelder Straße)

Donnerstagmittag ist es zu einem Verkehrsunfall eines Linienbusses gekommen, bei dem mehrere Fahrgäste schwer und mindestens zwei von ihnen lebensgefährlich verletzt wurden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Linienbus die Drosselstraße aus Richtung Rübenkamp kommend in östlicher Richtung.

Hierbei stieß der Bus aus noch ungeklärter Ursache mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Pkw zusammen. Der Busfahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Baum.

Durch die Kollision wurden mehrere Fahrgäste verletzt und der Bus massiv beschädigt. Der Fahrer (69) wurde durch die Wucht des Aufpralls in seinem Führerhaus eingeklemmt.

Neben einem Großaufgebot der Feuerwehr Hamburg, die die Versorgung der Businsassen übernahm und den lebensgefährlich verletzten Fahrer aus seiner Situation befreite, waren annähernd zwei Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen, Polizeikräder und der Polizeihubschrauber "Libelle 1" im Einsatz.

Ein Verkehrsunfall-Team der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme vor Ort und zog einen Sachverständigen hinzu. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurden zusätzlich eine Drohne und ein 3D-Scanner des Landeskriminalamts (LKA 38) eingesetzt.

Die Beamtinnen und Beamten prüfen nun auch, inwieweit eine plötzliche Erkrankung des Busfahrers ursächlich gewesen sein könnte.

Zum Zeitpunkt der Fertigung der Pressemitteilung wurden 14 Personen in Krankenhäuser transportiert, mindestens zwei von ihnen, darunter der 69-jährige Busfahrer, gelten derzeit als lebensgefährlich verletzt.

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von beteiligten Personen und Passanten.

Die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten, zu denen auch die Fällung des Baumes gehört, dauern zum jetzigen Zeitpunkt noch an.

Die Polizei sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, und bittet, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 zu melden.

Mx.

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