Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Bootsfahrer gerät in Seenot

Greifswald / Ladebow (ots)

Am Nachmittag des 21.06.2025 meldet eine 64-jährige Deutsche gegen 13:30 Uhr, dass ihr 60-jähriger Ehemann vor Ladebow in der Dänischen Wieck in Seenot geraten ist.

Sofort wurden Kräfte der Wasserschutzpolizei Wolgast, mit Standort Greifswald und Retter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen war dem Ehepaar der Motor des kleinen Motorbootes während der Fahrt ausgefallen. Um nicht manövrierunfähig abzutreiben, entschloss sich der Bootsführer ins Wasser zu springen, um das Boot mit Muskelkraft an Land zu ziehen. Dabei geriet der Mann selbst in Not und versuchte dann ohne Boot das Land zu erreichen. Er konnte von einem Segelboot aufgenommen werden, dessen Bootsführer die Lage sofort erkannte. Der Mann blieb unverletzt. Das defekte Boot wurde mit Hilfe des anderen Bootes in den Hafen geschleppt.

Die Rettungskräfte mussten nicht zum Einsatz kommen, ihnen konnte noch auf der Anfahrt Entwarnung gemeldet werden.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg