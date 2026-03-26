Polizei Hamburg

POL-HH: 260326-3. Erster Vorsitzender des Polizeichors Hamburg zum Ehrenkommissar ernannt

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Hamburg (ots)

Zeit: 26.03.2026

Die Polizei Hamburg veranstaltete heute gemeinsam mit dem Polizeiverein Hamburg e.V. den traditionellen Jahresempfang, bei dem der Erste Vorsitzende des Polizeichor Hamburg von 1901 e.V., Gerhard Dammann, zum Ehrenkommissar ernannt wurde.

Bereits seit dem Jahr 1975 wird der Titel an Persönlichkeiten verliehen, die durch ihr Engagement und ihr Wirken die Polizei Hamburg in besonderer Weise unterstützen.

Zu diesen herausragenden Menschen zählt zweifellos Gerhard Dammann, der heute zum 29. Ehrenkommissar ernannt wurde.

Nachdem der aus dem Landkreis Braunschweig stammende Dammann einen zweijährigen Dienst bei der Bundeswehr absolvierte, begann er sein Lehramtsstudium für Geschichte, Englisch und Erziehungswissenschaften an der Universität Hamburg. 1972 trat er als Studienrat in den Hamburger Schuldienst ein und war später unter anderem 29 Jahre als Direktor der Gesamtschule Süderelbe tätig.

In dieser Funktion beschritt er mit dem Polizeikommissariat 47 in Neugraben neue Wege der Präventionsarbeit. Dabei legte er einen wichtigen Grundstein für die heutige Zusammenarbeit zwischen Schule und Polizei - lange bevor der "Cop4U" an den Hamburger Schulen offiziell eingeführt wurde.

Ein glücklicher Zufall führte ihn 1989 in den Polizeichor Hamburg von 1901 e.V. Was zunächst als musikalisches Engagement begann, entwickelte sich zu einer jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte. Als Erster Vorsitzender des Polizeichors intensivierte Herr Dammann die Zusammenarbeit mit dem Polizeiorchester Hamburg, etablierte gemeinsame Konzerte und machte den Chor zu einem festen Bestandteil bedeutender Hamburger Veranstaltungen. Dabei wohnte er auch regelmäßig den Vereidigungen unserer Nachwuchskräfte im Hamburger Rathaus bei.

Besonders hervorzuheben ist seine Fähigkeit, Menschen zu verbinden - sei es durch Musik, durch internationale Projekte oder durch sein unermüdliches Engagement für die Gemeinschaft. Die von ihm organisierten Konzertreisen für den Polizeichor, insbesondere das Konzert im berühmten Golden Gate Park in San Francisco, sind nicht nur musikalische Höhepunkte, sondern auch Zeichen seiner Fähigkeit, internationale Beziehungen zu stärken und Hamburgs Kultur in die Welt zu tragen.

Es erfüllt uns mit Freude, dass sich Gerhard Dammann als kultureller Botschafter der Polizei Hamburg in die lange Tradition einreiht und heute als Ehrenkommissar ernannt wurde.

Pap.

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