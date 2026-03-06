Feuerwehr Ense

FW Ense: Führungswechsel im 3. Zug

erfahrenes Duo aus Höingen und Hünningen an der Spitze des Löschzugs

Ense (ots)

Ense. Der 3. Zug der Feuerwehr Ense - bestehend aus den Löschgruppen Höingen, Hünningen und Waltringen - steht unter neuer Leitung. Neuer Zugführer ist Andreas Vetter (45) aus der Löschgruppe Höingen. Die personelle Neubesetzung wurde erforderlich, nachdem der bisherige Zugführer Ludger Schwarze in die Wehrführung der Feuerwehr Ense gewechselt ist.

Andreas Vetter ist beruflich als Feuerwehrmann bei einer Berufsfeuerwehr tätig und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Einsatzleitung. Bereits seit 2015 war er als stellvertretender Zugführer des 3. Zuges tätig.

Seine bisherige Funktion als stellvertretender Zugführer übernimmt nun Christoph Nagel von der Löschgruppe Hünningen. Der 37-Jährige arbeitet beruflich in der chemischen Industrie und engagiert sich bereits seit vielen Jahren in verantwortlicher Position innerhalb der Feuerwehr Ense. Neben seiner neuen Aufgabe ist er seit 2017 Löschgruppenführer der Löschgruppe Hünningen und zudem als Fachberater ABC tätig.

Die Einsatzkräfte des 3. Zuges trafen sich am Donnerstagabend zur Anhörung am Gerätehaus in Hünningen. Nach einem einstimmigen Votum der anwesenden Feuerwehrangehörigen überreichte der Leiter der Feuerwehr Ense, Thomas Meier, den beiden Kameraden ihre Ernennungsurkunden für die Dauer von sechs Jahren.

Die Feuerwehr Ense wünscht beiden Führungskräften für ihre neue Tätigkeit viel Erfolg und stets eine glückliche Hand bei ihren Entscheidungen.

Original-Content von: Feuerwehr Ense, übermittelt durch news aktuell