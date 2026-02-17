FW Ense: Baum auf Fahrbahn

Feuerwehr Ense

Am 17.02. wurde die Feuerwehr Ense um 22:02 Uhr mit dem Einsatzstichwort Baum auf Fahrbahn zur Wickeder Straße (L673) in Waltringen alarmiert.

Die Löschgruppen Hünningen und Waltringen rückten umgehend zur Einsatzstelle aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein etwa 15 Meter langer Baum quer über der Fahrbahn lag und diese vollständig blockierte.

Der Baum wurde mithilfe einer Motorsäge zerkleinert und anschließend von der Fahrbahn entfernt. Im Anschluss reinigten die Einsatzkräfte die Straße von Ästen, Laub und weiterem Restmaterial, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen.

Nach rund 30 Minuten war der Einsatz beendet.

