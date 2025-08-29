PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Bremerhaven: 32-Jährige sticht im Streit zu: Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Bremerhaven (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zum heutigen Freitag, 29. August, eine 32-jährige Frau in Bremerhaven-Lehe festgenommen. Sie steht im dringenden Verdacht, am Donnerstagnachmittag, 28. August, einem 38-jährigen Mann eine Stichwunde zugefügt und schwer verletzt zu haben. Vorausgegangen war ersten Erkenntnissen zufolge ein Beziehungsstreit unter den beiden Personen an der Rickmersstraße. Dieser Streit eskalierte gegen 16 Uhr, als die weibliche Beteiligte ihrem Gegenüber die Stichwunde zufügte und sich danach entfernte. Zeugen kümmerten sich um das Opfer und stoppten einen Streifenwagen der Bremerhavener Polizei. Die Beamten leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes der Bremerhavener Feuerwehr Erste Hilfe. Anschließend wurde der verletzte Mann in ein Krankenhaus gebracht. Nach der mutmaßlichen Täterin wurde gefahndet, bis sie in den Nachtstunden angetroffen und festgenommen wurde. Die Staatsanwaltschaft Bremen - Zweigstelle Bremerhaven - hat beim Amtsgericht Bremerhaven den Erlass eines Haftbefehls beantragt, über den jedoch noch nicht entschieden wurde. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

