Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung und Widerstand im Treppenhaus

Wilhelmshaven (ots)

Am 27.04.2026, gegen 00:54 Uhr, kam es in der Salzastraße in Wilhelmshaven zu einem Polizeieinsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen randalierte ein 31-jähriger Beschuldigter in einem Treppenhaus, indem er gegen Wohnungstüren trat, lautstark herumschrie und einen 46-jährigen Mann verbal bedrohte. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten schlug der Beschuldigte dem Opfer mit dem Kopf gegen den Kopf. Im weiteren Verlauf leistete der Mann Widerstand gegen die eingesetzten Kräfte, als ihm ein Platzverweis erteilt werden sollte. Die Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung, Bedrohung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, eingeleitet.

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