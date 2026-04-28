Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auslösung einer Brandmeldeanlage in Apparthotel

Wangerooge (ots)

Am 27.04.2026, gegen 15:45 Uhr, kam es in einem Apparthotel an der Oberen Strandpromenade auf Wangerooge zur Auslösung einer Brandmeldeanlage.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Anlage aufgrund starker Rauchentwicklung im Bereich eines Pizzaofens in einem angeschlossenen Gastronomiebetrieb ausgelöst. Die Feuerwehr Wangerooge sowie der Rettungsdienst Friesland waren vor Ort im Einsatz.

Die betroffenen Räumlichkeiten konnten bereits eigenständig gelüftet werden. Die Brandmeldeanlage wurde im Anschluss zurückgesetzt.

Es entstand weder Personen- noch Gebäudeschaden.

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