Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrskontrolle auf der B 259, Panoramastraße kommt bei den Verkehrsteilnehmern gut an

Cochem (ots)

Mit Beginn der Motorradsaison hat die Polizeiinspektion Cochem am Sonntag, 08.03.26, eine kleine Verkehrskontrolle auf der B 259, Panoramastraße durchgeführt. Bei sonnigem Wetter waren auf der bei Motorradfahrern sehr beliebten Strecke die esten Zweiradpuristen unterwegs. In der Vergangenheit hat es auf der kurvigen Strecke häufig auch schwere Verkehrsunfälle von Motorradfahrern gegeben. Das Herabsetzten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit für Mototradfahrende und regelmäßige Kontrollen haben geholfen, die Unfallzahlen auf dieser Strecke zu senken. In den Gesprächen mit den kontrollierten Verkehrsteilnehmern wurde schnell klar, dass die häufigen Kontrollen auf dieser Strecke überregional bekannt sind. Die Kontrolle am Sonntag erhielt von den Verkehrsteilnehmern eine positive Resonanz, hilft sie doch nachträglich die Verkehrssicherheit auf dieser Strecke zu gewährleisten. Auch die Polizei Cochem zieht eine positive Bilanz nach der Kontrolle, denn die aller meisten Verkehrsteilnehmer verhielten sich vorbildlich im Straßenverkehr. Es konnten lediglich zwei Verstöße gegen das Überholverbot, eine Überschreitung des Termins für die Hauptuntersuchung ("TÜV") sowie einmal die Nutzung einer sogenannten "Blitz-App" geahndet werden. In den kommenden Wochen wird die Polizeiinspektion Cochem häufiger und spontan Verkehrskontrollen auf der Panoramastraße durchführen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell