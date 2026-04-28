Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Eigentümer eines sichergestellten Fahrrades gesucht
Varel (ots)
Die Polizei Varel bittet um Mithilfe bei der Klärung der Eigentumsverhältnisse eines Fahrrades.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrrad am 25.04.2026 im Bereich der Wiefelsteder Straße in Varel durch die Polizei sichergestellt. Die Herkunft des Fahrrades konnte bislang nicht geklärt werden.
Beschreibung des Fahrrades:
Damenrad
Marke: Trento, Modell "City Line" Farbe: silber/blau 28-Zoll-Bereifung Nabenschaltung insgesamt schlechter Allgemeinzustand
Die Polizei bittet den rechtmäßigen Eigentümer, sich zu melden. Auch Zeugen, die Hinweise zur Herkunft oder zum Besitzer des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.
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