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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Eigentümer eines sichergestellten Fahrrades gesucht

POL-WHV: Eigentümer eines sichergestellten Fahrrades gesucht
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Varel (ots)

Die Polizei Varel bittet um Mithilfe bei der Klärung der Eigentumsverhältnisse eines Fahrrades.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrrad am 25.04.2026 im Bereich der Wiefelsteder Straße in Varel durch die Polizei sichergestellt. Die Herkunft des Fahrrades konnte bislang nicht geklärt werden.

Beschreibung des Fahrrades:

Damenrad

Marke: Trento, Modell "City Line" Farbe: silber/blau 28-Zoll-Bereifung Nabenschaltung insgesamt schlechter Allgemeinzustand

Die Polizei bittet den rechtmäßigen Eigentümer, sich zu melden. Auch Zeugen, die Hinweise zur Herkunft oder zum Besitzer des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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