Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Eigentümer eines sichergestellten Fahrrades gesucht

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Varel (ots)

Die Polizei Varel bittet um Mithilfe bei der Klärung der Eigentumsverhältnisse eines Fahrrades.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrrad am 25.04.2026 im Bereich der Wiefelsteder Straße in Varel durch die Polizei sichergestellt. Die Herkunft des Fahrrades konnte bislang nicht geklärt werden.

Beschreibung des Fahrrades:

Damenrad

Marke: Trento, Modell "City Line" Farbe: silber/blau 28-Zoll-Bereifung Nabenschaltung insgesamt schlechter Allgemeinzustand

Die Polizei bittet den rechtmäßigen Eigentümer, sich zu melden. Auch Zeugen, die Hinweise zur Herkunft oder zum Besitzer des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

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