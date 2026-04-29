Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Körperverletzung nach Nachbarschaftsstreit
Wilhelmshaven (ots)
Am 28.04.2026, gegen 18:05 Uhr, kam es in der Stutthofer Zeile in Wilhelmshaven zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei Nachbarn in einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der 63-jährige Beschuldigte dem 59-jährigen Opfer einmal mit der Faust ins Gesicht sowie einmal gegen das Schlüsselbein. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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