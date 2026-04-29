POL-WHV: Körperverletzung nach Nachbarschaftsstreit

Varel (ots) - Am 29.04.2026, in den Morgenstunden, kam es auf der Bundesstraße 437 im Bereich Varel zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die B437 aus Richtung Bockhorn kommend in Richtung Varel. Kurz vor der Einmündung zur Mühlenteichstraße kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten im Seitenraum und setzte ...

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