Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Vandalen unterwegs

Drei Mädchen besprühten am Montag ein Gebäude in Göppingen.

Ulm (ots)

Ein Zeuge beobachtete gegen 16 Uhr, wie Jugendliche an der EWS-Arena in der Lorcher Straße Schilder besprühten. Er verständigte die Polizei in Göppingen. Diese konnte vor Ort drei Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren feststellen. Sie besprühten Schilder sowie den Boden mit oranger Sprühkreide. Bei der Kreide handelte es sich um wasserlösliche Farbe, weshalb kein Schaden entstanden ist. Die Polizisten sprachen mit den Jugendlichen und erklärten, dass sie die Farbe wieder abwaschen mussten.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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