Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Gaststätte

In der Nacht auf Dienstag war ein Einbrecher in Göppingen zu Gange.

Ulm (ots)

Ein Unbekannter brach in der Zeit zwischen Mitternacht und 5 Uhr in eine Gaststätte in der Kirchstraße ein. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt über die Eingangstür. Im Innern fand er Bargeld in einer Kasse. Zudem hebelte der Unbekannte einen Spielautomaten auf. Mit dem Bargeld flüchtete er und blieb dabei unerkannt. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 07161/632360 entgegen.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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