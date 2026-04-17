Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (367) Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexuellem Übergriff

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagabend (16.04.2026) kam es zu einem sexuell motivierten Angriff auf eine Frau im Nürnberger Stadtteil Gebersdorf. Die Polizei nahm einen 28-jährigen Tatverdächtigen auf der Flucht fest. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge drang ein zunächst unbekannter Mann gewaltsam in das Haus einer Frau im Portweg ein. Im weiteren Verlauf zwang er die Geschädigte zu sexuellen Handlungen und ergriff schließlich die Flucht.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West sowie weiterer Dienststellen veranlassten umgehend die Fahndung nach dem Verdächtigen. Kurze Zeit später nahmen die Polizisten einen 28-jährigen deutschen Tatverdächtigen vorläufig fest. Augenscheinlich befand er sich in einem psychischen Ausnahmezustand.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und veranlasste unter anderem eine umfangreiche Spurensicherung am Tatort. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Festgenommenen. Er wird nun dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg gegenübertreten, der dann über die Haftfrage entscheiden wird.

Unterdessen hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die weitere Sachbearbeitung übernommen. Im Zentrum der Ermittlungen steht neben der Feststellung des genauen Tatablaufs auch die Aufklärung der genauen Hintergründe. In diesem Zusammenhang führen die Beamten auch Befragungen der benachbarten Anwohner durch.

Erstellt durch: Christian Seiler

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