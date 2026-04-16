Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (365) Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen im Nürnberger Hafen - ein Leichtverletzter
Nürnberg (ots)
Am Mittwochabend (15.04.2026) ereignete sich im Nürnberger Hafen ein Verkehrsunfall zwischen mehreren LKW. Ein Fahrer wurde leicht verletzt.
Ein 49-jähriger türkischer Staatsangehöriger befuhr mit seinem LKW die vorfahrtsberechtigte Koperstraße in Richtung Hamburger Straße. Zeitgleich wollte ein 62-jähriger Deutscher mit seinem LKW aus der Triester Straße in die Koperstraße einfahren. Dabei übersah er den bevorrechtigten LKW, und es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision.
Der 49-Jährige versuchte noch durch ein Ausweichmanöver nach rechts einen Zusammenstoß zu verhindern, kollidierte dabei jedoch mit einer am Fahrbahnrand geparkten Sattelzugmaschine.
Durch den Aufprall wurde der 49-jährige Fahrer leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 62-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt.
Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg nahmen den Verkehrsunfall vor Ort auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth unterstützte ein Gutachter die Beamten an der Unfallstelle.
Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.
Erstellt durch: Oliver Trebing / mc
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