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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (362) Leerstehendes Haus geriet in Brand

Nürnberg (ots)

Am Mittwochabend (15.04.2026) brach in einem leerstehenden Haus im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard ein Feuer aus. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle.

Gegen 19:15 Uhr verständigten Zeugen den Polizeinotruf und meldeten Rauch und Flammen aus dem Obergeschoss eines leerstehenden Hauses in der Geisseestraße.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West sperrten die Geisseestraße ab Höhe der Schwabacher Straße für den Verkehr. Die Feuerwachen 1 und 4 der Berufsfeuerwehr Nürnberg löschten den Brand im Obergeschoss des Hauses.

Die Folgemaßnahmen dauern zur Stunde (21:00 Uhr) an. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge wurden keine Personen verletzt. Den entstandenen Sachschaden kann die Polizei derzeit noch nicht beziffern.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen zur derzeit unklaren Brandursache.

Erstellt durch: Oliver Trebing

Rückfragen bitte an:

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Präsidialbüro - Pressestelle
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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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