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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (359) Scheune geriet in Vollbrand

Feuchtwangen (ots)

Am Dienstagabend (14.04.2026) geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein landwirtschaftliches Gebäude in Schnelldorf (Lkrs. Ansbach) in Brand. Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Löscharbeiten dauern an.

Gegen 18:30 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle (ILS) ein in Flammen stehendes Gebäude im Schnelldorfer Gemeindeteil Grimmschwinden mitgeteilt. Als eine alarmierte Streife der Polizeiinspektion Feuchtwangen vor Ort eintraf, stand die Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens bereits im Vollbrand. Den Einsatzkräften der Feuerwehren Schnelldorf, Wildenholz, Haundorf, Gailroth, Unterampfrach, Oberampfrach, Feuchtwangen gelang es zügig, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Maßnahmen der Feuerwehr dauern zur Stunde noch an.

Personen oder Tiere wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Ersten Erkenntnissen zufolge standen in der Scheune mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge, die durch das Feuer beschädigt wurden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Brandort. Die weitere Sachbearbeitung wird das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernehmen. Im Zentrum der Ermittlungen steht hierbei insbesondere die Feststellung der bislang unklaren Brandursache.

Erstellt durch: Christian Seiler

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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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