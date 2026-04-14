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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (356) Sexuelle Belästigung einer 15-Jährigen - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (13.04.2026) belästigte ein bislang unbekannter Mann eine 15-Jährige sexuell in der U-Bahn. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht Zeugen.

Das Mädchen fuhr zwischen 19:45 Uhr und 20:00 Uhr mit der U-Bahnlinie U1 vom Nürnberger Hauptbahnhof in Richtung Langwasser Süd. In der U-Bahn sprach ein Unbekannter die 15-Jährige an und verwickelte sie in ein Gespräch. Nachdem sie den Platz gewechselt hatte, folgte er ihr und berührte sie in unsittlicher Weise. An der Haltestelle Aufseßplatz verließ das Mädchen die U-Bahn.

Personenbeschreibung:

Mann, etwa 40 Jahre alt, stämmige Statur, 3-Tage-Bart, blonde Haare. Er trug eine schwarze Mütze und war auch sonst dunkel gekleidet.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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