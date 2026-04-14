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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (355) Böller in Schultoilette gezündet - keine Personen verletzt

Nürnberg (ots)

Am Dienstagmorgen (14.04.2026) kam es in einer Schule in Nürnberg zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei, nachdem dort ein pyrotechnischer Gegenstand gezündet worden war. Es gab keine Verletzten.

Gegen 09:40 Uhr zündeten Unbekannte in der Grund- und Mittelschule in der Bismarckstraße einen pyrotechnischen Gegenstand auf einer Schultoilette. Durch die Rauchentwicklung wurde die Brandmeldeanlage der Schule ausgelöst, wodurch die Feuerwehr und die Polizei alarmiert wurden.

Die Schüler und Lehrer verließen vorsorglich das Gebäude. Bei der Nachschau stellte die Feuerwehr fest, dass es zu keinem offenen Feuer gekommen war. Es entstand kein Gebäudeschaden und es wurden auch keine Personen verletzt. Im Anschluss wurde der Schulbetrieb wieder aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat den pyrotechnischen Gegenstand sichergestellt und die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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