POL-MFR: (354) 11-jährige Emilia Sophia I. aus Zirndorf vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Zirndorf (ots) - Seit dem heutigen Montagmorgen (13.04.2026) wird die 11-jährige Emilia Sophia I. aus Zirndorf (Landkreis Fürth) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Vermisste wurde zuletzt in Nürnberg im Bereich des Hauptbahnhofes und des Plärrers gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Sie hält sich möglicherweise weiter ...

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