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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (354) 11-jährige Emilia Sophia I. aus Zirndorf vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Zirndorf (ots)

Wie mit Meldung 352 am 13.04.2026 berichtet, war die 11-jährige Emilia Sophia I. aus Zirndorf (Landkreis Fürth) vermisst. Sie konnte wohlbehalten in Zirndorf angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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