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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (353) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 13.04.2026

Nürnberg (ots)

Im Nürnberger Stadtgebiet fanden am Montagabend (13.04.2026) mehrere politische Versammlungen statt. Die Polizei trennte die unterschiedlichen politischen Lager konsequent und gewährleistete einen weitestgehend störungsfreien Verlauf des Versammlungsgeschehens.

Ab etwa 18:30 Uhr sammelten sich unter dem Titel "Für Wahrheit und Gerechtigkeit - Gegen ideologiegetriebene Rechtsprechung" in der Spitze rund 70 Personen im Bereich des Hallplatzes. Etwa 200 Personen formierten sich zu mehreren Gegenprotesten. Um ein direktes Aufeinandertreffen der politischen Lager zu verhindern, setzte die Polizei Sperrgitter ein.

Gegen 19:30 Uhr setzte sich die oben genannte Versammlung sowie zwei Gegenversammlungen jeweils als Aufzug durch die Innenstadt in Bewegung.

In der Karolinenstraße sowie an der Fleischbrücke ließen sich Gegendemonstranten so auf dem Boden nieder, dass ein Umlaufen nicht mehr möglich war. Die Polizei stufte dieses Verhalten als Versammlung ein und beschränkte sie, indem sie mehrfach mit Lautsprecherdurchsagen aufforderte, die Wegstrecke freizumachen. Die Personen, die den wiederholten Aufforderungen nicht nachkamen, trugen die Beamten zur Seite. Anschließend leiteten die Polizisten entsprechende Ermittlungen ein.

Einige Teilnehmer des Gegenprotests versuchten den Aufzug in der Königsstraße zu blockieren, indem sie sich auf dem Boden niederließen. Diese Blockadeaktion konnte umlaufen werden.

Gegen 21:00 Uhr hatten die jeweiligen Leiter die Versammlungen für beendet erklärt. Die Nürnberger Kriminalpolizei prüft nun im Nachgang, ob Verstöße im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen vorliegen und übernimmt die Ermittlungen geltend gemachter Straftaten.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Kräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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Polizeipräsidium Mittelfranken
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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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