Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (361) Schwerer Verkehrsunfall bei Neuhof an der Zenn

Neustadt an der Aisch (ots)

Am Mittwochnachmittag (15.04.2026) ereignete sich auf der Staatsstraße 2255 bei Neuhof an der Zenn (Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 57-Jähriger zog sich schwere Verletzungen zu.

Der Fahrer eines schwarzen Opel Mokka fuhr gegen 14:30 Uhr die Staatsstraße 2255 von Neuziegenrück kommend in Fahrtrichtung Neuhof an der Zenn. Auf Höhe des Gemeindeteils Neuselingsbach kam der 57-Jährige (deutsch) aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals.

Die Freiwilligen Feuerwehren Neuhof an der Zenn und Markt Erlbach befreiten den Mann aus seinem Fahrzeug und übergaben ihn an den Rettungsdienst. Nach einer ersten medizinischen Versorgung durch einen Notarzt wurde er vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Beamte der Polizeiinspektion Neustadt a. d. Aisch nehmen zur Stunde den Verkehrsunfall vor Ort auf. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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