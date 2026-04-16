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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (363) Versuchter Raub in Treuchtlingen - Zeugenaufruf

Treuchtlingen (ots)

Am Mittwochnachmittag (15.04.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Bahnhof Treuchtlingen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 14:50 Uhr gerieten am Bahnhof zwei 26-jährige Deutsche in einen handfesten Streit. Die Auseinandersetzung verlagerte sich auf die Bahnhofstraße. Dabei versuchte einer der Kontrahenten, seinem Gegenüber den Rucksack zu entreißen.

Passanten verständigten die Polizei und trennten die beiden noch vor Eintreffen der ersten Polizeistreife. Der Tatverdächtige des mutmaßlichen Raubes leistete bei der anschließenden Kontrolle Widerstand. Den Beamten gelang es, den 26-Jährigen zu überwältigen und festzunehmen. Da er alkoholisiert war, wurde bei ihm zudem eine Blutentnahme durchgeführt.

Die beiden Männer erlitten leichte Verletzungen im Rahmen ihrer Auseinandersetzung. Auch die Beamten wurden bei der Widerstandshandlung verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Da der Verdacht eines versuchten Raubes besteht, hat das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Der 26-Jährige muss sich zudem wegen des Verdachts des Widerstands und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kannten sich die beiden Kontrahenten. Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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