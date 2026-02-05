PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am gestrigen Mittwoch, im Zeitraum zwischen 08:50 Uhr bis 09:30 Uhr parkte eine 61-jährige PKW-Fahrerin ihr Fahrzeug, einen schwarzen PKW der Marke Mercedes, auf einem Parkplatz vor einer Apotheke in der Petronia-Steiner-Straße. Als sie zurückkam bemerkte sie eine Beschädigung an der Fahrerseite. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß beim Ein- oder Ausparken gegen den PKW der 61-Jährigen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden Fahrzeug geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 10:35

    POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Café - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, dem 28.01.26, 8 Uhr bis Dienstag, dem 03.02.26, 18 Uhr versuchten unbekannte Täter vergeblich sich gewaltsam Zugang zu einem Café in der Korngasse zu verschaffen. Dadurch verursachten sie einen Schaden in niedriger, vierstelliger Höhe. Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Nähe des Café Amalie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 11:42

    POL-PDLU: Dudenhofen - Einbruch in Einfamilienhaus

    Dudenhofen (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, den 28.01.26, 14 Uhr bis Sonntag, den 01.02.26, 18 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Schaftgarten ein. Im Hausinneren durchsuchten die unbekannten Täter diverse Kommoden und Schränke. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Höhe des Schadens ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Nähe der ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 11:41

    POL-PDLU: Speyer - Zwei Fahrten und Einfluss von Drogen

    Speyer (ots) - Am Dienstag wurden bei Verkehrskontrollen bei zwei Verkehrsteilnehmern im Stadtgebiet drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Fall 1) Gegen 08:50 Uhr wurde in der Kurt-Schumacher-Straße ein 31-jähriger PKW-Fahrer kontrolliert. Bei ihm reagierte ein Urintest positiv auf Cannabis. Fall 2) Gegen 13:30 Uhr wurde in der Herdstraße ein 36-jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Er räumte den Konsum ...

    mehr
