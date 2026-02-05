Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am gestrigen Mittwoch, im Zeitraum zwischen 08:50 Uhr bis 09:30 Uhr parkte eine 61-jährige PKW-Fahrerin ihr Fahrzeug, einen schwarzen PKW der Marke Mercedes, auf einem Parkplatz vor einer Apotheke in der Petronia-Steiner-Straße. Als sie zurückkam bemerkte sie eine Beschädigung an der Fahrerseite. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß beim Ein- oder Ausparken gegen den PKW der 61-Jährigen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden Fahrzeug geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

