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Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Sicher unterwegs auf zwei Rädern

POL-PILEK: Sicher unterwegs auf zwei Rädern
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Lauterecken (Kreis Kusel) (ots)

Mit den ersten warmen Tagen beginnt für viele Motorradfahrer wieder die lang ersehnte Saison. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf wichtige Aspekte der Motorradsicherheit hin und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, besonders aufmerksam und rücksichtsvoll unterwegs zu sein.

Gerade nach der Winterpause ist es wichtig das Motorrad vor der ersten Fahrt gründlich zu überprüfen. Ein besonderer Fokus sollte auf den technischen Zustand gelegt werden. Bremsen, Reifen, Beleuchtung, Kette und Flüssigkeitsstände sollten überprüft werden. Technische Mängel können schwerwiegende Folgen haben und im Ernstfall zu Unfällen führen.

Eine der häufigsten Unfallursachen bleibt nach wie vor eine nicht angepasste Geschwindigkeit. Wer zu schnell fährt, verkürzt die Reaktionszeit erheblich und erhöht das Risiko die Kontrolle über sein Fahrzeug zu verlieren. Besonders auf kurvenreichen Strecken, bei wechselnden Straßenverhältnissen oder hohem Verkehrsaufkommen ist eine angepasste Fahrweise entscheidend.

Rücksichtsvolles Verhalten aller Verkehrsteilnehmer stellt ebenso ein wichtiger Bestandteil der Sicherheit im Straßenverkehr dar. Motorradfahrer sind aufgrund ihrer schmalen Silhouette im Straßenverkehr oft schwer wahrnehmbar. Vorrausschauendes Fahren, ausreichender Abstand und gegenseitige Aufmerksamkeit tragen wesentlich dazu bei, Unfälle zu vermeiden.

Nach einer längeren Pause empfiehlt die Polizei außerdem, die eigenen fahrerischen Fähigkeiten realistisch einzuschätzen und sich langsam wieder an das Fahren zu gewöhnen. Hilfreich sind hierbei spezielle Trainings zur Fahrsicherheit. Solche Trainings bieten die Möglichkeit, Brems- und Ausweichmanöver zu üben, das Fahrzeug besser kennenzulernen und das eigene Reaktionsvermögen in Gefahrensituationen zu verbessern.

Die Polizei wünscht allen Motorradfahrenden einen sicheren Start in die Saison und appelliert: Sicherheit geht vor! Mit Verantwortung, Rücksicht und angepasster Geschwindigkeit! |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

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