Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Polizei zu Besuch bei den "kleinen Strolchen"

Meisenheim (Landkreis Bad Kreuznach) (ots)

Die Kindertagesstätte "Kleine Strolche" in Meisenheim erhielt am Montag besonderen Besuch: Die Polizei Lauterecken kam vorbei und nahm sich die Zeit den Kindern den spannenden Beruf näher zu bringen.

Mit strahlenden Augen schauten sich die Kinder den mitgebrachten Streifenwagen an. Von Innen sowie von Außen wurde das Fahrzeug bestaunt. Geduldig erklärten die Beamten die Ausstattung des Autos und stellten verschiedene Einsatzmittel vor. Dabei wurde kindgerecht erläutert, wofür diese im Polizeidienst benötigt werden und in welchen Situationen sie zum Einsatz kommen.

Während dessen stellten die Kinder den Polizeibeamten zahlreiche Fragen. Von der Arbeit auf Streife über die Handschellen bis hin zur Anzahl der bereits gefangenen Bösewichte interessierten die Kinder.

Der Besuch sorgte für große Begeisterung und hinterließ einige strahlende Gesichter. Gleichzeitig bot die Begegnung eine wertvolle Gelegenheit mögliche Berührungsängste abzubauen.|Joe

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