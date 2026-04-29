Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürmentingen - Raser gestoppt

Deutlich zu schnell fuhr ein Motorradfahrer am Montag bei Dürmentingen. Der war mit 154 km/h anstatt 100 über die Landstraße gebrettert.

Ulm (ots)

Kurz vor 19 Uhr kontrollierte die Polizei Riedlingen, wie schnell die Fahrzeuge zwischen Dürmentingen und Kanzach unterwegs waren. Bei der Kontrolle stoppten sie einen Motorradfahrer, der im Bereich der erlaubten 100 km/h viel zu schnell fuhr. Der 19-Jährige wurde mit seiner Aprilia sogar mit 54 km/h darüber gemessen. Die Beamten stoppten den Betroffenen und führten ein verkehrserzieherisches Gespräch. Der Fahranfänger muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld von mindestens 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot rechnen.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

++++0793661

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell