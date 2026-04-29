Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Kontrolle in der Fußgängerzone

Am Dienstag stoppte die Polizei mehrere Fahrzeuge in Ulm.

Ulm (ots)

Am späten Vormittag führte die Polizei zusammen mit dem kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Ulm Kontrollen in der Ulmer Fußgängerzone durch. Während den Kontrollmaßnahmen wurden insgesamt 27 Personen auf ihren Zweirädern angehalten. Die waren dort verbotswidrig fahrenderweise unterwegs. 19 Fahrradfahrer, sieben E-Scooter Lenker und ein Motorradfahrer müssen nun mit Bußgeldern rechnen. Drei E-Scooter Fahrer hatten keinen Versicherungsschutz und ein E-Scooter Lenker stand unter dem Einfluss von Drogen. Sie sehen darüber hinaus Anzeigen entgegen. Die Meisten Radler zeigten trotz ihrer Fehler Verständnis für die Kontrolle. Einige Betroffene waren absolut uneinsichtig.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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