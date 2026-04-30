Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - NACHTRAG ZEUGENAUFRUF - Schwerer Verkehrsunfall

Am Mittwochnachmittag verletzten sich ein Motorradfahrer und seine Sozia bei Steinheim am Albuch schwer.

Ulm (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6265591) kam es am Mittwoch bei Steinheim am Albuch zu einem schweren Verkehrsunfall.

Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Dabei bittet sie unter der Tel. 07321/97520 nun um Zeugenhinweise. Personen, die etwas zum Unfallhergang mitteilen können, bittet die Polizei sich zu melden. Insbesondere wird der Autofahrer, welcher dem Motorrad entgegen kam, gebeten sich zu melden.

++++ 0805935 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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