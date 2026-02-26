PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Kirchheide. Einbrecher machen Beute.

Lippe (ots)

Ein Einfamilienhaus im Langenstückerweg war zwischen Sonntag und Mittwoch (22. - 25.02.2026) das Ziel von Einbrechern. Sie öffneten augenscheinlich gewaltsam eine Terrassentür, um sich Zutritt zu verschaffen. Zu ihrem Diebesgut zählen nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden ihre Hinweise bitte telefonisch unter (05231) 6090 dem Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

