POL-LIP: Lemgo-Kirchheide. Einbrecher machen Beute.
Lippe (ots)
Ein Einfamilienhaus im Langenstückerweg war zwischen Sonntag und Mittwoch (22. - 25.02.2026) das Ziel von Einbrechern. Sie öffneten augenscheinlich gewaltsam eine Terrassentür, um sich Zutritt zu verschaffen. Zu ihrem Diebesgut zählen nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden ihre Hinweise bitte telefonisch unter (05231) 6090 dem Kriminalkommissariat 2.
