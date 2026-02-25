Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Ladendiebe auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (23.02.2026) befanden sich zivile Kräfte der Polizei Herford im Rahmen polizeilicher Ermittlungen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Herforder Straße, als sie zufällig Zeuge eines Ladendiebstahls wurden. Gegen 16 Uhr beobachteten sie, wie zwei Männer gemeinschaftlich Waren aus dem Markt entwendeten, indem einer von ihnen das automatische Schließen der Eingangstür blockierte, so dass sein Komplize mit einem prall gefüllten Einkaufswagen das Geschäft, ohne zu Bezahlen, verlassen konnte. Die gestohlenen Waren wurden auf dem Parkplatz in ein Auto umgeräumt, bevor die Täter in eine zweite Runde ihres Ladendiebstahls starteten.

Als sich die Polizeibeamten zu erkennen gaben, flüchtete ein 27-jähriger Mann zunächst zu Fuß, konnte jedoch an der Einmündung Herforder Straße/Hellweg gestellt und zu Boden gebracht werden. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Seinen Komplizen, einen 32-jährigen Mann, überwältigten die Beamten im Markt. Beide Ladendiebe wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht.

Bei der anschließenden Durchsuchung des VW Passats auf dem Parkplatz fanden die Einsatzkräfte aus Herford Kaffee und Süßwaren im Wert von rund 1.300 Euro. Die Männer aus Rumänien ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurden am Dienstag (24.02.2026) einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft für beide anordnete. Die weiteren Ermittlungen laufen nun über das lippische Kriminalkommissariat 5.

