Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch stießen bei Ingoldingen auf der K7529 zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 11.15 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Opel auf der K7529 von Winterstettenstadt in Richtung Oberessendorf. Aus einem Feldweg aus Richtung Ingoldingen fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Audi nach links in die Kreisstraße ein. Der 37-Jährige versuchte noch auszuweichen, prallte mit dem Pkw des Fahranfängers zusammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Abschlepper bargen die beschädigten Autos. Der Schaden am Audi wird auf rund 4.000 Euro, der am Opel auf ca. 6.000 Euro geschätzt.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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