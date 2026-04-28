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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall auf der Mülgaustraße: Streifenwagen beteiligt

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 27. April, um kurz nach 14 Uhr ist es auf der Mülgaustraße in Odenkirchen-Mitte zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Streifenwagen der Polizei Mönchengladbach mit dem Kia Picanto einer 72-Jährigen kollidierte.

Der Streifenwagen wartete auf Höhe der Straße Beller Hecke hinter dem Kia, der wiederum hinter einem Müllfahrzeug eines Entsorgungsbetriebs stand. Wie es dann genau zu dem Unfall kam, ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Bei dem Unfall wurden die 72-jährige Fahrerin des KIA sowie ein 32-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt und in verschiedenen Krankenhäusern ambulant behandelt. Die Mülgaustraße blieb zwischen der Saar- und der Marienbader Straße für etwa zwei Stunden gesperrt. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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