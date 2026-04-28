Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sexueller Übergriff in Dahl - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 20. April, ist es gegen 12.20 Uhr auf einem Fahrradweg zwischen der Dahler Landwehr und dem Hangbuschweg (entlang der Bahntrasse) zu einem sexuellen Übergriff gekommen. Die Polizei sucht Zeugen sowie die betroffene Frau.

Nach Meldung eines 36-jährigen Zeugen sei er zur Tatzeit an der Örtlichkeit spazieren gegangen, als er plötzlich eine Frau um Hilfe habe rufen hören. Er sei dann in die Richtung gelaufen und habe gesehen, dass ein Mann und eine Frau am Boden lagen. Der 36-Jährige machte auf sich aufmerksam, so dass der Mann von der Frau abließ, auf sein Fahrrad stieg und in Richtung Rheydt davonfuhr. Er sei dem Mann noch hinterhergelaufen, habe diesen aber nicht mehr einholen können. Die Frau schilderte dem 36-Jährigen die Situation wie folgt: Sie sei auf dem asphaltierten Weg in Richtung eines Supermarktes gegangen, als der Unbekannte mit seinem Fahrrad auf sie zugefahren kam. Er soll dann angehalten und sie am Gesäß angefasst haben. Bevor sie habe reagieren können, soll er sie weiter auch unterhalb der Kleidung berührt haben. Als sie sich wehrte, seien beide zu Boden gefallen und der Zeuge sei dazugekommen. Auf Nachfrage sagte sie dem 36-Jährigen, sie wolle keine Polizei benachrichtigen, stand aber sichtlich unter dem Eindruck des Geschehenen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Zwischen 14 und 16 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,78 Meter groß, von schlanker Statur, schwarze Haare, die oben länger als an den Seiten seien. Er trug eine schwarze Hose und fuhr auf einem dunklen Mountainbike mit einem rot/ weißen Lenkrad.

Die Frau soll nach eigenen Angaben 38 Jahre alt sein, etwa 1,72 Meter groß, von schlanker Statur, blonde Haare. Sie trug eine Jeans sowie ein Nasen-, und ein Bauchnabelpiercing sowie Tattoos am Bauch und an den Fingern.

Die Polizei Mönchengladbach bittet weitere Zeugen um Hinweise zu dem Tatverdächtigen und der Betroffenen unter der Telefonnummer 02161-290. Außerdem bittet sie die Betroffene selbst sich zu melden. (cr)

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