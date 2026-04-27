Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub in Lürrip | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Samstag, 25. April, ist ein 39-jähriger Mönchengladbacher an der Kreuzung Kranzstraße / Neusser Straße ersten Erkenntnissen zufolge ausgeraubt worden. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich zu melden.

Der 39-Jährige war gegen 6 Uhr morgens zu Fuß in Richtung Zeppelinstraße unterwegs, als ihm zwei unbekannte Männer entgegenkamen und ihn nach eigener Aussage aufforderten, ihnen sein Handy auszuhändigen. Als er dies verneinte, habe ihn einer der Männer mit einem Messer bedroht. Daraufhin habe der 39-Jährige sein Handy sowie weitere Wertgegenstände auf den Boden gelegt, womit die beiden Unbekannten in Richtung Lürriper Straße geflüchtet seien.

Der Mann beschrieb die beiden Tatverdächtigen wie folgt: Der Unbekannte mit dem Messer sei circa 1,90 Meter groß und habe dunkle Kleidung sowie eine schwarze Cap getragen. Sein Erscheinungsbild ordnete der 39-Jährige als südländisch ein. Der andere Mann sei ebenfalls circa 1,90 Meter groß, mit dunklen kurzen Haaren und einem Vollbart. Auch er sei dunkel gekleidet gewesen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

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