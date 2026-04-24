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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach: Zwei Männer verletzt - mehrere Autos beschädigt

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 23. April, ist es gegen 00.45 Uhr an der Korschenbroicher Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung und anschließender Sachbeschädigung mehrerer Autos gekommen.

Nach Aussage von Zeugen und Beteiligten sei eine größere Personengruppe auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants am Rahracker auf vier Männer getroffen, die jeweils in zwei Autos saßen. Im Rahmen eines Streitgeschehens mit privatem Hintergrund soll es zunächst zu einer Sachbeschädigung der Autos und später zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer Schussabgabe aus einer nicht scharfen Schusswaffe, mutmaßlich einer Gaspistole, gekommen sein. Dabei wurden ein 40-Jähriger und ein 34-Jähriger leicht verletzt. Die insgesamt vier Insassen flüchteten im Anschluss mit den Autos über die Korschenbroicher Straße in Richtung Rathenaustraße. Dabei beschädigten sie mehrere Autos, die am Straßenrand parkten.

Die eingesetzten Beamten trafen später im Zuge der Nahbereichsfahndung auf drei Männer, darunter die zwei Verletzten. Ein Rettungswagenteam brachte sie in ein Krankenhaus. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei Mönchengladbach hat eine Mordkommission eingerichtet. Der Sachverhalt wird derzeit durch die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach als Gefährliche Körperverletzung eingestuft. Die Ermittlungen zu Hintergrund und Ablauf der Taten dauern an. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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