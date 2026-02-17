PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Container aufgebrochen

Hersfeld Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Samstag (14.02.), gegen 12.30 Uhr, bis Montag (16.02.), 7 Uhr, brachen Unbekannte auf einer Baustelle im Seilerweg zwei Baucontainer auf und entwendeten hieraus mehrere Werkzeuge von derzeit nicht bekanntem Wert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen

