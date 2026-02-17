POL-OH: Container aufgebrochen

Fulda (ots) - Nach dem Ende des Fastnachtsumzuges in Fulda nutzen viele Närrinnen und Narren die Gelegenheit, in der Innenstadt von Fulda weiterzufeiern. Wie bereits über den Tag hinweg, feierten die allermeisten Gäste ausgelassen und friedlich. Nur vereinzelt musste die Polizei tätig werden. Zu späterer Stunde und mit steigendem Alkoholkonsum stiegen auch die Meldungen von körperlichen Auseinandersetzungen. So ...

