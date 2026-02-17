POL-OH: Container aufgebrochen
Hersfeld Rotenburg (ots)
Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Samstag (14.02.), gegen 12.30 Uhr, bis Montag (16.02.), 7 Uhr, brachen Unbekannte auf einer Baustelle im Seilerweg zwei Baucontainer auf und entwendeten hieraus mehrere Werkzeuge von derzeit nicht bekanntem Wert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
