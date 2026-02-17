PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Kellerraum - Taschendiebstahl im Einkaufsmarkt

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Kellerraum

Homberg. Im Zeitraum von Freitag (13.02.), 13 Uhr, bis Montag (16.02.), 9 Uhr, brachen Unbekannte auf einem Schulgelände in der Hochstraße gewaltsam die Tür eines Kellerraums auf und entwendeten hieraus zwei Akku-Werkzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Taschendiebstahl im Einkaufsmarkt

Mücke. In einem Einkaufsmarkt in der Merlauer Straße in Nieder-Ohmen wurde eine 64-Jährige am Montagvormittag (16.02.), gegen 11.30 Uhr, Opfer dreister Langfinger. Die Frau hatte während ihres Einkaufes ihre Handtasche samt Geldbörse in ihrem Einkaufswagen abgestellt. Unbekannte nutzten einen unaufmerksamen Moment der 64-Jährigen aus und nahmen die Geldbörse an sich. Der Wert des Diebesgutes liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

